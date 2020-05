Le Portugal rouvre, les clients ne se pressent pas

«On est là pour les clients qui veulent venir mais on s'attend pas à avoir beaucoup de monde», confie Mario Assunçao, gérant du concessionnaire Auto-Industrial, qui représente la marque Opel.

Sur la cinquantaine de salariés employés sur les trois sites du groupe à Lisbonne, seule une quinzaine a repris le travail lundi matin. «Les autres salariés sont encore au chômage technique», précise le gérant qui coordonne les derniers préparatifs pour accueillir les clients en sécurité.

Avec un mètre, un salarié colle des bandes jaunes au sol pour indiquer les distances de sécurité, tandis qu'une femme de ménage, qui est désormais passée à plein temps, est chargée de nettoyer régulièrement les poignées de porte et le sol pour éviter la transmission du nouveau coronavirus.

Rassemblements de plus de 10 personnes interdits

Depuis lundi, le port du masque ou de visières de protection est obligatoire dans les magasins, les services publics et les transports en commun, selon le plan de déconfinement du gouvernement qui s'étale sur le mois de mai.

Pendant cette période, le télétravail reste la règle lorsqu'il est possible, tandis que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits. Les commerces de rue doivent respecter des règles de distanciation et les salons de coiffure reçoivent uniquement sur rendez-vous.

«Normalement la porte d'entrée doit être fermée. Mais je préfère la laisser ouverte pour que les gens n'aient pas à toucher le bouton de la sonnette», explique Alcina Garçao, propriétaire d'un salon de coiffure et d'esthétique. «Je n'en ai pas dormi de la nuit. Il faut penser à tous les détails», raconte cette femme d'une cinquantaine d'années, assez appréhensive pour ce retour à l'activité malgré un carnet de rendez-vous déjà bien rempli.

«Mon rendez-vous est fixé depuis longtemps», indique l'une de ses premières clientes, Patricia Tenreiro. «Je reprends le travail cette semaine et c'était important de me sentir bien», explique cette avocate qui refait sa coloration.

«Je n'ai aucune envie d'aller faire les boutiques»

Le Portugal a levé dimanche l'état d'urgence encadrant le confinement de la population, en vigueur depuis le 19 mars. Il a été remplacé par une déclaration de calamité publique qui invite les Portugais à respecter le «devoir civique de rester chez soi».

«Je n'ai aucune envie d'aller faire les boutiques. On ne sort que pour le strict nécessaire!», lance Margarida, l'une des rares passantes dans un quartier lisboète habituellement très fréquenté.

«Les clients, ça va être au compte-gouttes!», estime Maria Joao, vendeuse dans une boutique de vêtements pour femmes. Sur le même trottoir, les rideaux d'autres commerces sont restés baissés. Par ailleurs, «je ne sais toujours pas si les clients vont pouvoir essayer les vêtements!», confie-t-elle, encore un peu dans le flou quant aux règles à observer.

«Pouvoir revenir à la mer, c'est super»

Côté sports, les activités reprennent aussi. En attendant le retour du championnat national, qui devrait recommencer le dernier week-end de mai, les joueurs des principaux clubs de football ont repris lundi les entraînements individuels. Les amateurs de sports individuels comme le surf sont eux-aussi désormais autorisés à reprendre leur activité.

«Pouvoir revenir à la mer, c'est super», lance Antonio de Almeida, ravi de reprendre le surf, sur une plage de la Costa da Caparica, dans la banlieue sud de Lisbonne.

Le Portugal a été moins touché par cette pandémie que d'autres pays, notamment l'Espagne voisine. Il a pris des mesures très rapidement en décidant de fermer les écoles, de verrouiller ses frontières et en déclarant très tôt l'état d'urgence.

1 063 décès par Covid-19

Il a recensé 1 063 décès par Covid-19, pour un nombre cumulé de 25 524 cas, selon le dernier bilan.

Le plan de déconfinement prévoit dans la seconde moitié du mois de mai une reprise de certains cours pour les lycéens. L'enseignement à distance est maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire pour les écoles primaires et les collèges.

Musées, galeries d'art, bars et restaurants, qui seront soumis à de nouvelles règles de sécurité sanitaire, commenceront à rouvrir le 18 mai. Théâtres, cinémas et grandes surfaces commerciales attendront le 1er juin pour rouvrir leurs portes.

(L'essentiel/afp)