Des milliers de personnes ont formé une chaîne humaine, samedi à la frontière germano-suisse, en signe de protestation contre les mesures de restrictions liées à la pandémie, sous forte présence policière face aux craintes d'éventuels débordements. Pendant trente minutes environ, les manifestants se sont rassemblés au bord du lac de Constance, à cheval sur l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, sous un large soleil et dans le calme.

Ils étaient reliés les uns aux autres à l'aide d'écharpes, de bouts de tissus ou de cordes et la chaîne humaine s'étendait des deux côtés de la frontière entre l'Allemagne et la Suisse qui passe dans un parc de Constance. Mais la participation semblait être largement en deçà des attentes des participants qui, avec 15 000 personnes prévues du côté allemand, ambitionnaient initialement de faire le tour du lac jusqu'à l'Autriche. Un objectif qui pour la chaîne de télévision n-tv semblait «très, très difficile» à atteindre.

Des rassemblements annulés

«Je suis persuadée que le virus n'est pas aussi dangereux que cela», assurait une participante, Ester, 55 ans. «Les gens doivent réfléchir un peu plus à tout ça (...) et ne pas avoir si peur de la nature car les virus, les bactéries font partie de la nature», soulignait de son côté Ella, 51 ans. La police évoquait «un millier de participants sur le secteur de Constance» et une situation «très calme», ne relevant que quelques incidents épars et mineurs.

Cette manifestation se tenait à l'initiative de «libres penseurs», un rassemblement hétéroclite d'opposants aux mesures liées à la pandémie de Covid-19 qui ont déjà tenu deux manifestations avec des dizaines de milliers de personnes à Berlin durant l'été. L'une d'elles s'était soldée par des débordements qui avaient choqué l'Allemagne.

Dix-sept défilés ou rassemblements devaient se tenir dans la journée à Constance mais dans l'après-midi, la police a indiqué que certains rassemblements n'avaient même pas eu lieu ou avec beaucoup moins de participants que prévu, sans doute en raison de la pluie en matinée.

(L'essentiel/afp)