L’Institut Pasteur attaque en justice le réalisateur

Mis en cause dans la vidéo truffée de fausses informations «Hold-up», l’Institut Pasteur ne compte en rester là. La fondation a annoncé qu’elle allait porter plainte pour diffamation contre le réalisateur Pierre Barnérias, selon Libération. L’Institut Pasteur a bondi en découvrant certaines séquences de ce film sorti le 11 novembre et largement partagé sur les réseaux sociaux.

L’une d’entre elles s’attarde sur l’origine du Covid-19 et reprend une théorie déjà abondamment relayée sur le web: le Sars-Cov2 aurait été créé dans un laboratoire, à partir d’un Sras modifié avec une partie du génome de la malaria. Peu après le début de la crise sanitaire en Europe, une vidéo virale accusait directement l’Institut Pasteur d’avoir fabriqué le virus. Cette théorie a été démentie à plusieurs reprises, mais elle a refait surface dans «Hold-up», dans la bouche d’un «expert en pharmacologie et toxicologie».

«Affirmations mensongères»

Outrée, la fondation a décidé de se pourvoir en justice. «L’extrait vidéo que l’on voit à partir de 1h49 dans le documentaire "Hold-up" et qui cite l’Institut Pasteur a été versé à un dossier plus large remis à la justice», explique l’Institut Pasteur à LCI. Il poursuit: «Au-delà de démentir fermement ces affirmations mensongères et de rappeler la réalité des faits et des connaissances, il s’agit aussi de dénoncer des injures et menaces à l’encontre des salariés et chercheurs de l’Institut Pasteur et d’éviter qu’elles ne se reproduisent».

En mars dernier, l’établissement avait déjà porté plainte contre le Youtubeur Cat Medusa, qui accusait l’Institut Pasteur d’être à l’origine du Covid-19. Il appuyait ses dires sur un brevet déposé par la fondation en 2004 pour la recherche d’un vaccin contre le Sars-CoV-1, un autre type de coronavirus ayant tué plus de 700 personnes en 2003. L’individu a été condamné à une amende de 5 000 euros avec sursis et d’un euro symbolique de dommages et intérêts.

(L'essentiel/joc)