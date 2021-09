Il tue le caissier car il ne veut pas porter de masque

Un homme de 49 ans a tiré sur le caissier d'une station-service à Idar-Oberstein, en Rhénanie-Palatinat, lors d'un différend au sujet du port du masque, rapporte l'agence de presse allemande DPA. L'homme s'était mis en colère parce que l'employé ne voulait pas lui vendre de la bière car il ne portait pas de protection bucco-nasale, a déclaré lundi le procureur général Kai Fuhrmann à Idar-Oberstein.

Le suspect avait été arrêté dimanche matin dans les locaux de la police d'Idar-Oberstein. «Nous supposons qu'il voulait se rendre», a déclaré Friedel Durben, chef de la police de Trèves. L'auteur présumé a avoué avoir tué l'étudiant de 20 ans d'un tir bien ciblé dans la tête, a déclaré de con côté le procureur général Kai Fuhrmann à Idar-Oberstein. Quant au motif, il avait déclaré que la situation de la pandémie de Covid lui pesait lourdement. Ce faisant, la victime lui semblait «responsable de l'ensemble de la situation, puisqu'il avait fait respecter les règles», a ajouté Kai Fuhrmann.

«Là, il a enlevé sa protection bucco-nasale»

Selon les investigations menées jusqu'à présent, le quadragénaire était entré sans masque dans la boutique de la station-service samedi soir et avait déposé deux packs de six bières sur le comptoir de la caisse. Le vendeur lui a alors fait remarquer que les masques étaient obligatoires - sur quoi il a quitté la pièce, en levant la main de manière menaçante.

Une bonne heure plus tard, le suspect est à nouveau apparu à la station-service - cette fois avec un couvre-bouche et cache-nez, prenant à nouveau un pack de six bières et se rendant à la caisse. «Là, il a enlevé sa protection bucco-nasale», a dit Kai Fuhrmann. Le caissier lui a de nouveau expliqué qu'il devait porter un masque. L'agresseur a alors sorti un revolver et a tiré sur le jeune homme de 20 ans.

Pressemeldung

zur #Festnahme des Tatverdächtigen



Mit der Festnahme besteht KEINE Gefahr mehr.



DANKE für die vielfältigen Hinweise & das besonnene Verhalten der Bevölkerung in Idar-Oberstein.#Tötungsdelikt #IdarOberstein #WirsindEurePolizeihttps://t.co/XnbVZBeQ28 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) September 19, 2021

(L'essentiel)