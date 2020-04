Un premier État américain précipite le déconfinement

Salles de gym, bowlings, ateliers de tatouage et instituts de beauté ont rouvert leurs portes jeudi dans l'État américain de Géorgie, premier à lancer le déconfinement. Lundi, ce sera au tour des cinémas et restaurants, qui devront toutefois imposer des mesures de distance sanitaire et procéder à des nettoyages réguliers.

Décrites par le gouverneur républicain Brian Kemp comme «d'une précision chirurgicale, ciblées et méthodiques, en donnant la priorité à la santé des citoyens», ces ouvertures ne font pas l'unanimité. Keisha Lance Bottoms, maire démocrate d'Atlanta, les juge précipitées et dangereuses. «Je suis profondément inquiète, car on observe toujours une courbe ascendante des contaminations au coronavirus dans l'État, explique-­t-elle. J'espère que le gouverneur a raison et que j'ai tort, parce que s'il se trompe, davantage de gens vont mourir.»

«Je préfère être en vie plutôt qu'ouvrir mon salon»

Certains professionnels sont aussi inquiets. «On dirait que le gouverneur nous fait une faveur, mais je préfère être en vie plutôt qu'ouvrir mon commerce», témoigne la patronne d'un salon de coiffure de Decatur.

S'il a reçu l'appui d'une partie du patronat local, Brian Kemp n'a en revanche pas obtenu celui de son idole, Donald Trump. Mercredi, le président américain s'est dit «en désaccord profond», estimant que les commerces concernés ne faisaient pas partie de la première phase du plan préparé par la Maison-Blanche.

(L'essentiel/afp)