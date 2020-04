Les pièges à éviter pour bien porter son masque

Comment bien mettre un masque en période de pandémie. A partir de lundi: port obligatoire d'un masque dans les transports publics et là où il n’est pas possible de respecter une distance de 2 mètres. Voici un tutoriel comment mettre correctement un masque et aussi une explication de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Un grand merci à Mélissa et à Maryher pour la réalisation de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous est utile. Publiée par Patrice Anton sur Mardi 21 avril 2020

«Je vois tellement de gens dans le rue qui mettent mal leur masque que j'ai voulu faire une petite vidéo explicative pour montrer comment le mettre correctement». Le Dr Patrice Anton, de Rumelange, a publié sur Facebook un tutoriel sur le port des masques de protection envoyés à tous les résidents luxembourgeois et obligatoires dans les transports en commun et les endroits où la distanciation sociale pourrait être compromise.

Première étape, comme pour tout: d'abord se désinfecter les mains ou les laver avec du savon, explique le médecin généraliste. Ensuite, le masque ne se met pas dans n'importe quel sens. Le côté bleu doit être tourné vers l'extérieur, le côté blanc devant être tourné vers le visage car il contient le filtre. L'air expiré est ainsi filtré et les personnes autour de vous protégées. Le fil métallique dans la bordure blanche doit être vers le haut. Une fois le masque en place derrière les deux oreilles, il faut l'ajuster au niveau du nez à l'aide de la barrette métallique.

Ensuite, le docteur explique qu'il ne faut pas toucher la partie bleue de la journée. Et pour l'enlever, rebelote, on se lave à nouveau soigneusement les mains et on ôte le masque en ne touchant que le fil qui le maintient. Puis on le jette. «Ces masques sont à usage unique. Ils perdent leur efficacité quand ils deviennent humides (pluie, respiration, sueur...) car la couche filtrante est alors colmaté», explique le médecin à L'essentiel. Les masques en tissu sont eux bien réutilisables. Mais le mieux pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire reste de regarder la vidéo ci-dessus! À la fin, le Dr Maryher Delphin illustre ce qu'il faut surtout éviter!

(jw/L'essentiel)