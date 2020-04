Le cri d’amour d’un infirmier pour sa collègue

Ils coulaient des jours heureux jusqu’à ce que la crise du coronavirus ne vienne tout chambouler. Après sept ans d’une belle histoire d’amour avec Armida, Johnny s’était décidé à la demander en mariage en novembre 2019. Tous deux infirmiers, les tourtereaux s’étaient installés en Lombardie pour pouvoir travailler ensemble. Alors qu’ils rêvaient à un avenir radieux, leur quotidien s’est arrêté net avec l’arrivée en Italie du Covid-19, en février.

En première ligne à l’hôpital de Vimercate (nord-ouest), le couple travaille à un rythme effréné et fait face à l’épuisement physique et psychologique qu’engendre une telle crise. «Nous traversons des jours extrêmement fatigants, assistant à la souffrance de pères, de mères, de grands-parents, d’enfants», confie Johnny Fasulo à TGCOM24. Par la force des choses, leur mariage est passé au second plan.

Loin de leur Sud natal, le moral en berne

Réaliste, le couple a préféré reporter son union. «La passion ne nous a jamais arrêtés et nous avons continué à faire notre travail», raconte l’Italien. Cette décision a tout de même pesé sur le moral des amoureux, originaires du sud du pays et donc éloignés de leurs familles. «Ce n’est pas facile de vivre avec une personne que tu aimes et d’espérer que tu ne seras pas celui qui la rendra malade. Et le fait d’être loin de notre Sud bien-aimé n’arrange rien», confie Johnny.

Constatant que le moral d’Armida était en chute libre, son fiancé a trouvé un moyen original de lui rendre le sourire. Dans le dos de la combinaison de protection qu’il porte tous les jours, l’Italien a écrit une seconde demande en mariage adressée à sa belle: «Armida, veux-tu encore m'épouser? Je t’aime». Nul doute que cette jolie initiative aura mis du baume au cœur de la courageuse infirmière.

