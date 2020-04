Il prend un mois de prison par masque volé

Il y a quelques mois seulement ce type de vol serait passé totalement inaperçu. Pas certain d'ailleurs qu'une plainte aurait été déposée pour un butin de quelques euros seulement... Oui mais voilà, la valeur de certains biens a changé depuis le début de l'épidémie de coronavirus, et les masques sont devenus des produits de luxe...

Des produit vitaux également pour le personnel des hôpitaux. Et c'est justement dans un hôpital qu'un Londonien de 34 ans a dérobé trois masques, plus particulièrement au King's College Hospital. Identifié, l'homme a été appréhendé et présenté au tribunal, où il a plaidé coupable.

La justice a été particulièrement sévère pour le coup en lui infligeant 3 mois de prison, soit un mois par masque volé! La semaine passée, également à Londres, un homme a été condamné à 6 mois de prison pour avoir craché sur un policier en se disant infecté par le virus.

(th/L'essentiel)