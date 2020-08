Oubliez la fête à Ischgl, «l'Ibiza des Alpes»

«Il n'y aura pas d'après-skis la saison prochaine tels qu'on les connaissait jusqu'à présent», a indiqué la fédération du tourisme de la région de Paznaun, dans le Tyrol, où se situe Ischgl, une destination du Tyrol très appréciée des résidents luxembourgeois.

Dans le monde germanique, l'expression «après-ski» désigne la socialisation des vacanciers qui se retrouvent par centaines aux pieds des pistes après une journée de descente pour boire et faire la fête, près d'échoppes diffusant une forte musique populaire. Ces soirées joyeuses et insouciantes constituent un important argument touristique.

Or des milliers de vacanciers, notamment allemands et scandinaves, ont attrapé le coronavirus durant leur séjour dans la station début 2020 et l’ont ensuite importé à leur retour de congés, accé

Les autorités locales d'Ischgl et du Tyrol, qui rejettent toute responsabilité, ont été vivement critiquées pour leur réaction tardive et soupçonnées d'avoir minimisé la pandémie pour sauver la saison. Des plaintes ont été déposées auprès de la justice autrichienne et une enquête préliminaire est en cours.

Tests négatifs et masques

Pour ne plus se retrouver dans pareille situation, la fédération du tourisme de Paznaun a présenté vendredi un plan sanitaire pour assurer la sécurité des vacanciers l'hiver prochain à Ischgl, les incitant à présenter un test négatif de dépistage du coronavirus à leur arrivée à l'hôtel ou à se soumettre à un test gratuit de dépistage. Le port du masque sera obligatoire dans les remontées mécaniques et dans certaines rues très fréquentées.

En dépit du foyer d'Ischgl, le nombre des contaminations a été relativement limité en Autriche, un pays de 8,8 millions d'habitants, avec 24’612 cas officiellement recensés et 730 décès imputables à la maladie Covid-19.

Mais comme beaucoup de pays en Europe, l'Autriche fait part actuellement de son inquiétude face à un regain des contaminations. Elle enregistrait jeudi 20 août, 347 nouveaux cas en 24h, soit la hausse la plus importante depuis début avril.

(L'essentiel/afp)