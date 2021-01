«Nous avons besoin d'un calendrier», lance d'entrée la Patiente Vertriedung, dans son communiqué. «La vaccination a, pendant des mois, suscité beaucoup d'espoir» et maintenant que c'est une réalité, «il n'y a aucune planification», regrette l'ASBL qui doit, chaque jour, répondre à de nombreux patients qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. «Beaucoup sont désemparés».

Trois semaines après le lancement de la vaccination, elle réclame que «le gouvernement donne un calendrier à la population avec le timing et les personnes à vacciner». Si les personnels de santé sont vaccinés alors c'est au tour des personnes les plus vulnérables et âgées. Pour ce qui est des personnes âgées, «l'État a les dates de naissance» mais en ce qui concerne les patients à risque, l'ASBL appelle une «coordination avec le corps médical» pour établir une «sélection détaillée».

Sonder «immédiatement» la population

Outre l'ordre des personnes vaccinées, la Patiente Vertriedung pointe un autre problème: celui de la lenteur de la vaccination. Elle s'appuie sur la dernière réponse parlementaire de la ministre de la Santé, Paulette Lenert, qui indiquait que sur les 5 000 invitations envoyées au personnel soignant au 1er janvier pour une vaccination au Hall Victor-Hugo, moins d'un tiers avait débouché sur une prise de rendez-vous au 20 janvier.

Incompréhensible pour les patients qui, eux, veulent se faire vacciner, rétorque l'ASBL, qui propose de demander «immédiatement à l'ensemble de la population si elle souhaite ou non se faire vacciner»: «Cela rendrait la planification plus précise et réduirait le temps perdu entre l'invitation à se faire vacciner et la vaccination».

(mc/L'essentiel)