«Pas plus risqué» de faire du sport à l'extérieur

«Non, c'est farfelu, le footing ne propage pas plus le virus, qu'un déplacement habituel», martèle le docteur Axel Urhausen, chef de service en médecine du sport au CHL à L'essentiel. «Si l'on court, on se déplace plus rapidement et le courant d'air que l'on forme va disperser plus rapidement les postillons et autres particules expulsées, qui ne restent donc pas au même endroit», a t-il expliqué en réponse aux propos du médecin parisien Robert Sebbag, qui assurait que les joggeurs accéléreraient la propagation du coronavirus, mardi.

Mais le praticien du CHL précise qu'il est hors de question de sortir faire une activité physique si on est malade. «Si on a un infection, que l'on tousse ou encore qu'on a de la fièvre, le sport est totalement déconseillé. Il faut se reposer, la question ne devrait même pas se poser».

«Le sport a un effet antidépresseur»

Pour les autres, le médecin confirme l'importance de bouger en cette période de confinement, tant sur plan mental que physique. Le tout en gardant une distance d'un mètre par rapport aux autres. «Le sport a un effet antidépresseur. Pour le moment, les gens sont sortis de leur train de vie quotidien».

Le docteur Axel Urhausen assure que le sport est «au moins aussi efficace qu'un médicament contre la dépression». D'ailleurs le sport est une barrière efficace contre les maladies, insiste le spécialiste. Le système immunitaire des sportifs est moins sensible». Mais attention! Le confinement n'est pas une raison pour en faire trop, alerte le dr Urhausen: «si on en fait plus que ce que l'on fait habituellement, le système immunitaire va se fragiliser».

(Marine Meunier/L'essentiel)