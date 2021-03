Ouvrir les terrasses, les restos s'y préparent

Place du marché à Differdange, Oliveira, patron de restaurant, sort les tables et les chaises sur la terrasse pour leur donner un bon coup de chiffon. Rue Émile-Mark, Marco, un autre patron, attend que l’autorisation d’ouvrir en extérieur soit confirmée pour commander du stock. Les députés doivent voter, jeudi, la nouvelle loi incluant l’amendement sur les terrasses.

«Le scénario envisagé pour l’instant est la réouverture le 7 avril, comme prévu, sans le registre des clients», confirme Mars Di Bartolomeo, président de la commission Santé. «Mais si la situation sanitaire dégénère d’ici là, nous pouvons nous adapter très vite». La loi, valable jusqu’au 25 mars, prévoit une définition des terrasses comme des espaces «à l’extérieur, aérés et ventilés». C’est bien ce qui inquiète le secteur: «J’ai des parasols chauffants et des couvertures, mais s’il pleut on fait comment?», s’interroge Marco.

Ouvrir en vaut-il la peine?

«C’est dommage que l’on ne puisse ouvrir que jusqu’à 18h, on perd les clients qui seraient venus pour l’afterwork», souligne Oliveira. Alors les restaurateurs font leurs calculs pour savoir si ouvrir en vaut vraiment la peine. «Faire travailler les employés leur permet de toucher un salaire plein, car la Caisse nationale de santé ne couvre qu'à 80%», note Marco. Et cela rentrera un peu d’argent, car les charges des employés au chômage partiel restent assumées par l’employeur, et les aides ont du retard», raisonne Laurent, patron d’un restaurant, place du Brill, à Esch-sur-Alzette.

«Mais est-ce un gain de sortir un employé du chômage pour le faire travailler deux heures par jour?», demande Philippe, associé d’un bar-restaurant. En même temps, cela fera du bien à l’équipe de se remettre dans le rythme. La situation devient longue», soupire-t-il.

(Séverine Goffin et Joseph Gaulier/L'essentiel)