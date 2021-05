Le vaccin Pfizer pour les enfants de 12 ans?

Les États-Unis devraient autoriser le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 12 ans et plus, à partir de la semaine prochaine, ont rapporté ce lundi, des médias américains.

The FDA will authorize Pfizer/BioNTech's coronavirus vaccine in children and teens ages 12 to 15 by early next week, a federal government official says https://t.co/I0VCPQZkWx