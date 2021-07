Le pays redevient «rouge» sur la carte d'Europe

Fin juin, le ministère de la Santé se félicitait de voir le pays à nouveau en vert sur la carte Covid du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Le taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants sur sept jours) était passé de 30 à 14 la semaine du 14 au 20 juin. Sans tambour ni trompettes, le Luxembourg est depuis repassé à l'orange... et même au rouge dans le rapport publié jeudi dernier, aux côtés des Pays-Bas, de l'Espagne ou du Portugal.

Début juillet, le taux d'incidence est ainsi repassé au delà des 120 cas par semaine. Celui de positivité approche les 2%. Avec en toile de fond, le rebond des infections lié à la fête nationale, admet Paul Wilmes, porte parole de la Task-Force Covid. «Cela prouve qu'un événement peut provoquer une croissance des cas. Il faudra éviter ça pour la suite de l'été», poursuit-il.

Les cas touchent globalement un public plus jeune et non-vacciné ou seulement partiellement. Au 6 juillet, sur plus de 185 000 résidents luxembourgeois ayant complété depuis 14 jours au moins leur schéma de vaccination, seuls 265 cas de Covid ont été détectés, rappelait récemment le ministère. Soit 0,15%. Dans son dernier rapport, vendredi, la cellule se voulait rassurante constatant «une stabilisation» entre le 8 au 14 juillet.

«S'il n'y a plus de clusters, on devrait pouvoir revenir à un taux moins élevé», notait Paul Wilmes, qui souligne aussi que le dépistage a «un peu baissé». Si le certificat européen (vacciné, testé, guéri), limite les effets du classement «en rouge» pour les voyages depuis le Luxembourg, les prévisions de l'ECDC faisaient du Grand-Duché l'un des quatre pays visés par une «inquiétude modérée» pour début août (avec les Pays-Bas, Malte et Chypre) quand l'Espagne et le Portugal sont en «inquiétude élevée» et 24 autres pays en «inquiétude faible ou très faible».

