Les nightclubs pas à la fête pour leur réouverture

Les nightclubs pourraient rouvrir, avec les mêmes règles sanitaires que celles imposées aux bars et restaurants, selon les dispositions de la loi Covid votée à la Chambre jeudi. Avec notamment une interdiction et non des moindres, les clients ne pourront pas danser. Ils devront aussi consommer à table, porter le masque quand ils se déplacent. Et les clubs fermeront à minuit.

La loi devrait être publiée samedi et les discothèques pourraient rouvrir le soir-même. Une nouvelle qui prend de cours nombre de gérants. «Pour l’instant, nous n’avons aucune nouvelle», commentait-on ainsi jeudi au Gotham, au Limpertsberg. Même son de cloche au Lenox club, dans le quartier de la Gare.

«Si les gens ne peuvent pas réellement s’amuser...»

«Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, souligne la gérante, Megane Solin. Je dois consulter mon équipe. Mais je ne suis pas sûre qu’on ouvrira sous ces conditions. Avec des entrées limitées, cela risque de ne pas être rentable pour nous. Si en plus les gens ne peuvent pas réellement s’amuser et profiter de la soirée, nous perdrions l’esprit du Lenox».

Dan Crovoisier, du Melusina, à Clausen, n’était pas au courant non plus. Mais il a la chance d’avoir une terrasse. Il avait déjà prévu d’ouvrir le 6 août. «Nous installerons un beergarden sur la terrasse et à l’intérieur une salle de spectacle avec restauration et places assises», détaille le gérant.

(L'essentiel/Séverine Goffin et Cédric Botzung)