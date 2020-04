L'Espagne parie (déjà) sur la reprise du travail

Malgré un rebond dimanche du nombre de morts causés par la pandémie du coronavirus, l'Espagne va faire lundi le pari de l'optimisme, en autorisant une reprise partielle du travail, bien qu'ailleurs la maladie continue à endeuiller la planète.

Alors que dans de nombreux pays les mesures de confinement semblent porter leurs fruits et ralentir le rythme des décès journaliers, le gouvernement de Madrid va autoriser les Espagnols à reprendre, dans une certaine mesure, le chemin des usines, des chantiers et des bureaux. «Nous restons loin de la victoire, du moment où nous retrouverons cette normalité dans nos vies», a déclaré dimanche le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

Masques obligatoires

Pour tenter de relancer une économie encore fragile tout en évitant un rebond des contagions, les autorités espagnoles ont annoncé la distribution, dans les métros et les gares, de dix millions de masques aux personnes obligées d'emprunter les transports en commun.La reprise du travail, qui est bien entamée en Chine après la levée des mesures de confinement dans la région où est née la pandémie en décembre, est toutefois loin d'être à l'ordre du jour dans de nombreux autres pays.

En France, le président Emmanuel Macron va, dans une allocution à la télévision, annoncer lundi soir une prolongation du confinement généralisé, au moins jusqu'au 10 mai. Le pays a constaté une légère baisse du nombre de patients en réanimation pour le quatrième jour consécutif, ainsi que du nombre de décès en une journée à l'hôpital (310 morts contre 345 la veille) pour un total de 14 393 morts.

Plus de 112 500 morts

La maladie Covid-19 a déjà tué plus de 112 500 personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, un chiffre qui a doublé en un peu plus d'une semaine. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 22 020 décès pour plus de 555 000 cas confirmés. Avec un total de 75 011 morts (pour 909 673 cas), l'Europe demeure le continent le plus durement touché par la pandémie.

Mais le nombre quotidien de morts montre des signes de repli depuis plusieurs jours dans certains des pays les plus affectés, en Italie, en France et aux États-Unis. L'Italie a annoncé dimanche sa journée la moins meurtrière en plus de trois semaines, avec 431 morts en 24 heures (près de 20 000 morts au total). Depuis le 19 mars, le chiffre quotidien dépassait systématiquement 500 morts.

(L'essentiel/afp)