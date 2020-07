Ce touriste a passé 110 jours coincé dans un aéroport

Очень угнетает чувство осознания тошо что нахожусь фактически в заключении у авиакомпании AirAsia, каждый день через аэропорт проходят пассажиры летящие к себе домой, а я заперт здесь без возможности вернуться. Publiée par Roman Trofimov sur Vendredi 3 juillet 2020

L’histoire rappelle un peu «Le Terminal», ce film qui raconte l’improbable mésaventure d’un personnage campé par Tom Hanks, coincé plusieurs mois dans un aéroport de New York. Roman Trofimov, qui vit en Estonie, était en train de faire le voyage de sa vie en Asie quand la crise du coronavirus a paralysé la planète, raconte Metro. Le 20 mars, le jeune homme a atterri à l’aéroport de Manille (Philippines) en provenance de Bangkok (Thaïlande).

Les visas d’entrée dans le pays n’étaient plus délivrés en raison de la crise sanitaire, et le touriste affirme que son passeport lui a été retiré. La compagnie aérienne avec laquelle il avait voyagé, AirAsia, ne pouvait pas le ramener en Thaïlande, tous les avions étant cloués au sol à cause de la pandémie. Pour Roman, qui se dit handicapé, le calvaire ne faisait que commencer.

Breakfast for two people AirAsia style. Publiée par Roman Trofimov sur Mercredi 24 juin 2020

Dans une série de publications Facebook, le jeune homme raconte son long chemin de croix. Il explique qu’au début, il devait dormir à même le sol dans le terminal et sur des bancs en métal. Ses repas se résumaient à des barres chocolatées et à de l’eau en bouteille. Le consulat estonien a fini par lui venir en aide, faisant en sorte qu’il puisse être transféré vers le salon des passagers le 1er avril. Malgré les appels répétés de Roman, son ambassade ne parvenait pas à lui organiser un vol de rapatriement.

В Суботу приходили сотрудники полиции аэропорта, они наводили справки про меня спрашивали всё ли в порядке, сказал им... Publiée par Roman Trofimov sur Dimanche 5 juillet 2020

«Ma santé se détériore à cause de la malnutrition, du manque de soleil et d’air frais. Je n’ai pas d’autre choix que de rendre cela public», témoigne l’Estonien, qui dit se sentir comme un prisonnier dans cet aéroport. La compagnie aérienne me traite comme un criminel, elle n’a aucune considération pour les droits de l’homme et la politesse de base, dénonçait le touriste, lundi.

Mardi après-midi, après quelque 110 jours de cauchemar et la médiatisation de son histoire, Roman a enfin pu partager sa joie sur Facebook: «Merci à Dieu et à tous ceux qui m’ont soutenu pendant cette période difficile: je rentre chez moi!», a triomphé l’Estonien. Le vol du globe-trotter doit atterrir mercredi à 13h20 à Tallinn. «Nous avons réussi», a-t-il conclu avec soulagement.

(L'essentiel/joc)