L’Espagne se referme de plus en plus

Épicentre de l’épidémie de Covid-19 en Espagne, la région de Madrid va annoncer vendredi l’extension des mesures de restriction de la liberté de mouvement à d’autres zones afin de tenter de freiner les contagions, ont indiqué les autorités régionales. Près d’un million d’habitants de la capitale espagnole et de sa périphérie sont soumis depuis lundi à de sévères restrictions dans leurs déplacements.

Les plus de 850 000 personnes concernées (sur 6,6 millions d’habitants au total dans la région) ont interdiction de quitter leur quartier, sauf pour des raisons bien précises : aller travailler ou étudier, se rendre chez un médecin, répondre à une convocation d’ordre légal ou encore s’occuper de personnes dépendantes. Elles ont en revanche le droit de se déplacer au sein de leur quartier et ne sont donc pas forcées de rester chez elles.

Éviter à tout prix un reconfinement

Et la région «étudie et analyse» désormais les données épidémiologiques en vue d’imposer le même type de restrictions dans d’autres zones, a indiqué devant la presse le numéro deux des autorités régionales de santé, Antonio Zapatero.

Madrid fait face «à une situation de croissance soutenue» des contaminations, a-t-il insisté, avant de souligner que le but de ces mesures était d’éviter à tout prix «le confinement» de la région qui aurait «des conséquences tragiques» économiques et sociales.

L’Espagne, l’un des pays d’Europe les plus touchés par l’épidémie, a été soumise au printemps à l’un des confinements les plus stricts au monde qui a permis de contrôler l’épidémie avant qu’elle ne revienne cet été à une vitesse galopante. Au-delà de ces mesures ciblées de restriction de la mobilité, le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa, a appelé mardi tous les Madrilènes à limiter leurs mouvements et leurs contacts à «l’essentiel».

(L'essentiel/AFP)