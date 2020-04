Le paiement en espèces ne sera pas interdit, mais...

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, le débat sur les paiements en espèce grandit. De nombreux magasins interdisent le cash au profit de la carte bancaire et des moyens de paiement électroniques. «Rien n'indique que l'argent liquide soit particulièrement susceptible de propager le virus», rappellent les ministères des Finances et de la Protection des consommateurs, dans un communiqué, publié vendredi. Toutefois, «il est compréhensible que les magasins et les commerçants réduisent au minimum l'utilisation de l'argent liquide, afin de limiter au maximum l'interaction physique».

En effet, caissières et employés de magasins sont déjà «exposés continuellement aux contacts avec la clientèle, le recours au paiement par carte contribue à leur épargner des manipulations» en plus et, donc, à leur sécurité. Malgré tout, les ministères reconnaissent «qu'un certain nombre de personnes vulnérables ne peuvent pas régler leurs achats électroniquement». Du coup, les deux ministères «n'entendent nullement mettre en cause le recours au liquide comme moyen de paiement». Un avis qui confirme ce que l'Union luxembourgeoise des consommateurs avait indiqué il y a une dizaine de jours.

Le gouvernement lance donc «un appel aux différentes parties prenantes pour gérer les situations se présentant lors des paiements avec respect mutuel et bon sens». «Chacun contribue» à combattre l'épidémie «en adoptant des gestes barrières et un comportement responsable». Du coup les deux ministères signataires du communiqué demandent, «dans l'intérêt de tous», à faire preuve «de compréhension et de pragmatisme, et de privilégier dans la mesure du possible les règlements par carte ou smartphone». Tout en acceptant parfois l'argent liquide pour ne pas léser ceux qui ne peuvent pas payer autrement.

(jw/L'essentiel)