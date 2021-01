Vaccin: un outil pour calculer son bénéfice/risque

Face à la méfiance de beaucoup à se faire vacciner, des chercheurs français ont mis en place un outil qui permet à chacun de calculer son propre bénéfice/risque à se faire injecter le sérum anti-Covid. Il s'agit d'un simple site Internet où il faut rentrer son âge, son sexe et le type de vaccin, Pfizer ou Moderna.

Par exemple, si 10 000 hommes entre 30 et 39 ans se font vacciner avec le Pfizer, c'est trois décès en moins, 114 hospitalisations évitées et seulement 8 Covid longs (persistance des symptômes au-delà de 56 jours) contre 361 sans vaccination. Sur ces 10 000 personnes, seules deux ressentiront des effets secondaires graves. Un rapport bénéfice/risque qui augmente évidemment avec l'âge, rapportent nos confrères de France Info qui ont repéré le calculateur développé par des chercheurs de l'Inserm et de l'université de Paris.

Un outil qui a ses limites, concèdent-ils. Le profil de l'utilisateur est assez sommaire (âge et sexe) et ne prend donc pas en considération les comorbidités par exemple. Il ne prend pas non plus en compte l'émergence de variants ou la possibilité d'un traitement préventif à venir. Les chercheurs admettent qu'ils ont voulu créer un outil simple d'utilisation pour que chacun puisse toucher du doigt ce que sa vaccination, individuellement, pourrait changer.

(mc/L'essentiel)