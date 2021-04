Le médecin refuse le test: «Savez-​​vous qui je suis?»

L'information révélée par «Le Canard enchaîné» a fait grincer des dents sur Twitter et suscité les critiques acerbes des commentateurs les plus avisés. Le célèbre professeur français Axel Kahn s'est tristement distingué lors d'un contrôle dans une gare parisienne. Comme tous les autres voyageurs de retour de l'étranger, la Belgique en l’occurrence, le président de la Ligue contre le cancer devait présenter un test PCR négatif. Mais il n'était pas en mesure de le faire, et pour cause: il n'en avait pas.

Motif? Sa notoriété qui, selon lui, le dispense des mesures imposées au reste de la population: «Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Axel Khan!», a-t-il dit au policier après que ce dernier lui a rappelé la règle qui s'applique à tout le monde. Et le généticien d'argumenter par la suite: «Je m'en fous! J'ai été vacciné parmi les premiers, je n'ai pas besoin de faire de test. Laissez-moi passer», a-t-il poursuivi. Le médecin a finalement eu gain de cause, les policiers ayant décidé de passer l'éponge pour cette fois.

L’enfermeur en chef Axel Kahn pris sur le fait de non-respect des règles sanitaires qu’il impose aux autres. Un délice https://t.co/cWgjYfMtbK — Jean Quatremer (@quatremer) April 27, 2021

Une fois l'anecdote révélée, Axel Kahn a tout d'abord démenti avant de finalement reconnaître les faits. Mais il réfute un quelconque échange virulent. «Je sais être très exposé du fait de mon exposition médiatique, il y aura une campagne diffamatoire à mon encontre. Peu importe, c’est inévitable. Je préfère par conséquent vous préciser que ce qui s’est passé m’est apparu d’abord plus amusant qu’inquiétant», a-t-il répondu dans un billet publié sur son site où il raconte la scène en question.

Un écho du Canard enchaîné, journal que j'adore comme vous, raconte cet épisode à sa manière. Celle dont on la lui a racontée. Je décris simplement ce qui s'est passé. Il y aura une campagne contre moi à partir de cet écho. Je n'y peux rien!

HISTOIRE BELGE https://t.co/lm9JjE63yG — Axel Kahn (@axelkahn) April 27, 2021

Depuis, cette histoire fait le tour du microcosme parisien. Un ministre du gouvernement français préférant garder l'anonymat a ainsi dénoncé une attitude «très moyenne venant de quelqu'un qui passe son temps à donner des leçons».

En février dernier, le célèbre médecin avait notamment appelé à un reconfinement général en lieu et place du couvre-feu. Plus récemment, il avait estimé que les restrictions actuellement en place en France n'avaient «que très peu d'effets» sur la circulation du virus.

Covid-19: Axel Kahn estime que les restrictions actuelles ont eu "très peu d'effets" sur la circulation du virus pic.twitter.com/021Gd9NCdp — BFMTV (@BFMTV) April 25, 2021

(th/L'essentiel)