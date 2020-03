Des parloirs sur Skype à la prison de Schrassig

Comme d'autres pays, face au confinement, le Luxembourg a également pris des mesures au centre pénitentiaire de Schrassig. «Dans l’intérêt des détenus et du personnel, toutes les visites de l’extérieur sont suspendues jusqu’à nouvel ordre», confirme à L'essentiel un porte-parole du ministère de la Justice. Pour faire simple, tout ce qui est extérieur au centre est interdit ou strictement contrôlé: «Chaque membre du personnel est soumis à une prise de température et deux questions concernant les symptômes avant de pénétrer dans l'enceinte». Et tous les agents en contact direct avec les détenus «portent des masques».

Ainsi, pour les prisonniers, des parloirs ont été aménagés «pour mener des visioconférences via Skype» avec leurs proches. Leur nombre a quadruplé. Habituellement le centre pénitentiaire dispose de deux parloirs Skype, désormais il y en a huit. Tout est évidemment nettoyé, désinfecté, «au niveau de l'entrée mais également à l'intérieur, deux fois par jour». Des sections spécifiques sont également prêtes pour accueillir «des personnes susceptibles d'être infectées», tant des détenus déjà incarcérés que des nouveaux entrants.

Mutinerie en Italie

Dans ce contexte, «une prime d'encouragement» sera accordée aux détenus «qui travaillent auprès des services essentiels au bon fonctionnement du centre pénitentiaire (buanderie, cuisine, trousseau ou corvée)», explique l'administration. Des risques de mutinerie dans certaines prisons sont une vraie réflexion et inquiètent dans plusieurs pays voisins. En Italie, le 9 mars, les nouvelles directives concernant le coronavirus au sein de plusieurs prisons avaient entraîné des révoltes qui ont fait six morts et durant lesquelles vingt personnes se sont évadées.

Même s'il n'est pas certain que ce soit lié à ces mesures et à l'interdiction des visites, vingt-cinq détenus du centre de détention luxembourgeois se sont d'ailleurs révoltés mercredi soir. La police est intervenue mais il n'y a pas eu de blessés.

Au-delà des mesures sanitaires imposées, l'épidémie de coronavirus a eu une autre incidence sur l'administration pénitentiaire au Grand-Duché: le chantier de la nouvelle prison de Sanem, au lieu-dit Ueschterhaff, a été stoppé. Le futur centre doit «accueillir» quelque 400 détenus d'ici fin 2022, début 2023.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)