Où se trouvent les cas de Covid-​​19 au Luxembourg?

C'est une carte à décrypter avec la plus grande prudence, mais elle dresse, pour la toute première fois, un constat localisé des cas positifs au Covid-19 au Luxembourg. Elle a été fournie, ce mercredi vers 16h30, par le ministère de la Santé, qui précise une nouvelle fois que lors de la semaine du 6 au 12 juillet 2020, 402 nouvelles infections ont été enregistrées.

«Le Luxembourg compte aujourd’hui en effet un nombre élevé de cas positifs. Les nouveaux chiffres sont inquiétants et je réitère mon appel à une vigilance accrue!», a rappelé, via ce communiqué, la ministre de la Santé, Paulette Lenert. «Cependant, il faut prendre en considération plusieurs particularités propres au pays: nous avons mis en place une stratégie de test très ambitieuse, permettant de détecter un nombre élevé de cas, y inclus asymptomatiques, et leurs contacts. Aussi, le nombre de cas positifs inclut un pourcentage élevé de non-résidents, avec actuellement près de 14%».

Moins de 0,2% de la population infectée par le Covid-19

Si l'on jette un œil plus précis sur cette nouvelle carte relevant le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 au Luxembourg entre le 22 juin et le 12 juillet 2020, on peut constater que c'est surtout le sud du pays qui est particulièrement touché. Le canton d'Esch-sur-Alzette est largement en tête avec 329 cas, juste devant le canton de Luxembourg (200 cas au total pour 161 cas en ville et 39 cas en périphérie) et le canton de Diekirch (49 cas).

Ces chiffres sont toutefois à relativiser au regard du nombre d'habitants par canton, au nombre de douze au Grand-Duché. Le canton d'Esch, selon les derniers chiffres du Statec, compte effectivement 183 364 habitants, alors que le canton de Luxembourg en comptabilise 190 671 et celui de Diekirch, 33 782. 0,18% de la population du canton eschois est donc touché contre 0,10% du canton luxembourgeois et 0,15% du canton dierkirchois.

La carte du ministère de la Santé

(fl/L'essentiel )