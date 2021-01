Le Luxembourg belge coupé en cinq couleurs

Plus vaste province belge, bordée par le Luxembourg et la France, la province de Luxembourg a généralement de très nombreuses connexions aves ses pays-voisins, mais les mesures Covid-19 d'application, du 27 janvier au 1er mars, visent clairement à restreindre tout déplacement vers l'étranger. Ce jeudi 28 janvier, une carte est ainsi apparue sur Internet et les réseaux sociaux pour clarifier, un nouvelle fois, les déplacements de certains habitants de la province de Luxembourg. Et on remarque sur les habitants de 44 communes, 13 d'entre-elles, et non des moindres comme Libramont, Marche ou encore Durbuy, sont désormais fortement invitées à rester à l'intérieur des frontières belges.

On vous le rappelle une nouvelle fois, si vous êtes belges et que vous devez vous rendre à l'étranger, vous devez obligatoirement être en possession d'une déclaration sur l'honneur. Dans le cadre de déplacements habituels de la vie quotidienne, des déplacements vers l'étranger sont autorisés si et seulement si vous habitez une des 31 communes en couleur sur la carte reprise ci-dessus.

On remarquera ainsi qu'un habitant de la commune de Virton peut encore se rendre en France et plus du tout au Grand-Duché, alors que les habitants d'Arlon ou de Bastogne peuvent toujours venir au Luxembourg sans avoir la possibilité d'aller en France. Si vous habitez Etalle, Aubange ou encore Messancy, «une tâche de la vie quotidienne» est toujours possible sur les deux territoires français et grand-ducal. Plus au nord-est, les habitants de Gouvy et de Vielsalm sont autorisés à se rendre au Luxembourg et en Allemagne.

(fl/L'essentiel)