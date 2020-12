Combien coûtent les vaccins face au Covid-​​19?

Désignée secrétaire d'Etat au bugdet depuis octobre 2020, Eva De Bleeker était encore méconnue en Belgique depuis deux mois et demi, mais depuis ce 17 décembre, tout le monde est désormais en mesure de l'identifier après une importante maladresse sur le réseau social Twitter.

En voulant répondre, de manière précipitée, au parti d'opposition nationaliste flamand, la NVA, cette élue libérale de l'Open VLD a publié un tableau reprenant le prix unitaire de chaque vaccin contre le Covid-19, de même que le nombres de doses qui ont été commandées par la Belgique. Quelques minutes plus tard, le tweet a disparu, pour la simple et bonne raison que ces prix devaient rester «confidentiels».

La Commission n'a pas manqué de réagir...

On apprend ainsi que pour une commande plus de 5 millions de doses, le prix du vaccin BioNTech/Pfizer est affiché à 12 euros la dose. Quant au vaccin proposé par la société Moderna, pour une commande de plus de 2 millions de doses, la Belgique devra s'acquitter d'un montant de 18 dollars par dose, soit une somme de 14,695 euros. Sur un total de 33 576 892 doses de vaccins commandées auprès de six firmes différentes, le gouvernement fédéral belge paiera la coquette somme de 279 120 190 euros.

La publication de Eva De Bleeker a déchaîné de nombreuses réactions: certains saluant son imprudence, alors que d'autres se félicitaient de sa transparence. La Commission européenne n'est quant à elle pas restée de marbre face à ce tweet et elle a rappelé qu'il était de l'intérêt des entreprises concernées, de la Commission, des Etats et des citoyens. Des négociations sont en effet toujours en cours et cette type de publication pourrait affaiblir la position de la Commission dans de futures négocaations.

Prix des vaccins #Covid_19: "La secrétaire d'État Eva De Bleeker (Belgique) a publié un tableau sur Twitter qui détaillait les montants vaccin par vaccin...avant de le supprimer. pic.twitter.com/OgsYaCv0Jr — LeMa3x (@LeMa3x) December 17, 2020

(fl/L'essentiel)