Le Luxembourg se démarque du reste de l'Europe

Au cours de la dernière quinzaine, le nombre de cas de coronavirus pour 100 000 habitants au Luxembourg s'élevait à 760. Le pays se classe ainsi à la sixième place sur la liste des pays les plus touchés en termes de cas par habitant (voir plus bas). Au cours des deux dernières semaines, le nombre de personnes infectées par le coronavirus pour 100 000 habitants était notamment plus de cinq fois plus élevé qu'en Allemagne (144). Le Grand-Duché a même devancé la France (629), longtemps considérée comme point névralgique du coronavirus.

La France reconfine, l'Allemagne se reconfine partiellement

Au vu de l'augmentation du nombre de cas dans toute l'Europe, divers pays adoptent désormais des mesures strictes. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a mis en place un confinement partiel d'une durée d'un mois. Tout le secteur de la gastronomie, ainsi que les bars, les clubs, les discothèques et les cafés resteront fermés durant cette période. Les infrastructures sportives et culturelles (théâtres, opéras, salles de concert, foires commerciales, cinémas, parcs d'attraction et salles de jeux) seront également fermées pendant un mois à partir de lundi.

En France, le Président Emmanuel Macron a également annoncé un reconfinement pour l'ensemble du territoire. Les bars et les restaurants seront fermés à partir de vendredi. Le télétravail est préconisé et les universités dispenseront des cours en ligne. Seules les écoles resteront ouvertes.

Fermeture des pubs au Royaume-Uni

En Italie, le port du masque généralisé est obligatoire, à partir du moment où l'on quitte son domicile. En outre, les salles de cinéma, de théâtre, de sport, les piscines, les stations de ski et les salles de concert resteront fermées jusqu'au 24 novembre. Les restaurants et les bars doivent fermer leurs portes à 18 heures et les lycées doivent assurer les cours à distance pour au moins trois quarts des élèves.

Au Royaume-Uni, le gouvernement mise sur des restrictions locales ciblées, basées sur un système en trois temps. Plus de la moitié de la population est déjà soumise à des restrictions strictes. Les rassemblements de personnes issues de familles différentes sont notamment interdits dans les lieux clos. Par ailleurs, dans certaines régions, les bars et pubs ont dû fermer leurs portes. Au Pays de Galles, il existe un confinement temporaire: le secteur de la gastronomie et quasiment toutes les infrastructures publiques, à l'exception des supermarchés et des écoles, restent fermées.

État d'urgence en Espagne

En Espagne, le gouvernement a annoncé, dimanche, l'instauration de l'état d'urgence sanitaire. La première mesure imposée est un couvre-feu de 23 heures à 6 heures du matin sur la quasi totalité du territoire national. D'autres mesures sont attendues en Espagne dans les jours à venir.

Les Pays-Bas sont, eux aussi menacés d'un confinement partiel. Bars, cafés et restaurants vont fermer et la vente d'alcool sera interdite à partir de 20 heures. En outre, les rassemblements dans la sphère privée seront limités à maximum trois personnes. La population est priée de n'emprunter les transports publics (bus et trains) qu'en cas d'absolue nécessité.

L'Autriche enregistre environ deux fois moins d'infections pour 100 000 habitants que la Suisse (321). Cependant, les chiffres sont en forte hausse. Si le pays ne parvient pas à aplatir la courbe, le chancelier Sebastian Kurz n'exclut pas un reconfinement. Actuellement, le nombre de participants à des événements privés sans autorisation requise est limité à 12 pour les manifestations en extérieur et à 6 en intérieur. Mercredi soir, les chiffres relatifs au coronavirus étaient dans le rouge. D'autres mesures sont prévues.

Pas d'alcool à partir de 20 heures en Belgique

La Belgique compte actuellement le plus de cas en Europe, si l'on exclut la principauté d'Andorre. Les contacts étroits en dehors du domicile se limitent à une personne. Les rassemblements privés, tout comme ceux dans l'espace public, demeurent limités à quatre personnes. Le télétravail est obligatoire. Les cafés et les restaurants sont fermés, la vente d'alcool est interdite à partir de 20 heures et un couvre-feu s'applique de minuit à 5 heures du matin.

Durant ce temps, le Luxembourg a adopté une voie intermédiaire. Bien qu'un couvre-feu ait été imposé et que le nombre de personnes présentes lors d'un rassemblement privé ait été réduit, les restaurants, cafés et bars, ainsi que les entreprises du secteur du divertissement (cinémas, théâtres) sont toujours autorisées à ouvrir. Selon le Premier ministre, Xavier Bettel, il s'agit de la dernière chance pour éviter un confinement (partiel). «Nous voulons, dans la mesure du possible, maintenir la vie sociale et économique. Nous payons maintenant un faible prix pour ne pas avoir à payer le prix fort plus tard», avait déclaré, la semaine passée, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, lors de la conférence de presse.

Liste des pays européens Voici le nombre de personnes testées positives pour 100 000 habitants au cours de la dernière quinzaine, à la date du 27 octobre: 1. Andorre 1 746

2. Belgique 1 469

3. République tchèque 1 380

4. Vatican 859

5. Arménie 772

6. Luxembourg 760

7. Slovénie 733

8. Pays-Bas 694

9. Liechtenstein 688

10. Suisse 660

11. France 629

(…)

14. Espagne 470

(…)

17. Royaume-Uni 416

(…)

22. Autriche 321

(…)

24. Italie 304

(…)

40. Allemagne 144 (L'essentiel)