Cohue à l'aéroport après un test positif

D’impressionnantes scènes de cohue ont été immortalisées, dimanche soir, dans un sous-sol de l’aéroport international de Shanghai. La cause? Plusieurs manutentionnaires du fret de l’aéroport ont été testés positifs et les autorités ont ordonné un dépistage à grande échelle du personnel. Dans la nuit de dimanche à lundi, des employés en tenue de protection ont conduit tant bien que mal le staff de l’aéroport, dans un parking à plusieurs étages, où se tenaient les tests.

Le Daily Mail affirme que certains travailleurs étaient retenus contre leur gré et ont tenté de s’enfuir pour éviter une mise en quarantaine. Sur certaines images, on constate en effet que les autorités sanitaires ont du mal à contenir la foule et que la situation semble dégénérer. De son côté, l’agence de presse officielle Xinhua s’est contentée d’indiquer que plus de 17 000 membres du personnel du fret de l’aéroport avaient été testés durant la nuit. Aux dernières nouvelles, plus de 11 500 tests s’étaient avérés négatifs.

Positifs et sans masque

Les autorités ont indiqué lundi que deux travailleurs du fret aérien à l'aéroport, testés positifs en novembre, étaient entrés fin octobre sans porter de masque dans un conteneur en provenance d'Amérique du Nord. Les employés travaillant dans le secteur du fret aérien subiront désormais de dépistages réguliers, selon Zhou Junlong, le vice-président de l'autorité aéroportuaire de Shanghai. Les travailleurs de l'aéroport occupant un emploi particulièrement exposé pourront par ailleurs se faire vacciner sur la base du volontariat, a-t-il précisé.

La Chine autorise depuis cet été l'inoculation de vaccins anti-Covid-19 expérimentaux pour les cas urgents, notamment les soignants, ou encore les employés et étudiants se rendant à l'étranger. Le pays organise des dépistages massifs lors de l'émergence de foyers de contamination locaux. Les soupçons actuels se portent surtout sur les aliments congelés importés de l'étranger, après la détection de traces de coronavirus sur plusieurs de ces produits.

Le pays asiatique a largement endigué l'épidémie depuis le printemps, grâce à des tests, des confinements, des quarantaines et au suivi des déplacements. La vie a repris un cours quasi normal, à l'exception de foyers localisés.

(L'essentiel/joc/afp)