Un médecin français sur deux en burnout

1025 médecins ont répondu à une enquête exclusive réalisée par Medscape, premier site d'information pour les médecins et les professionnels de santé dans le monde. L'enquête interroge également sur la pratique professionnelle et le mode de vie des médecins français. Et le résultat est sans appel: en 2020, année marquée par le covid-19, la moitié des médecins interrogés (51%) affirment présenter des symptômes de burnout, 63% d'entre eux estiment que la crise sanitaire a aggravé ces derniers.

Pour 14% des médecins, la sévérité de leurs symptômes pourrait les pousser à quitter la médecine, une décision plus souvent envisagée par les médecins généralistes (23%).

«Si je reste, c'est vraiment pour les patients…»

Burnout ou non, pour certains répondants, les temps ont changé et la pratique de la médecine n'est plus du tout gratifiante: «Je suis effarée par la dégradation des conditions de travail et de l'Assistance publique, et suis profondément blessée par le manque de considérations de nos dirigeants et le mépris de l'administration. Si je reste, c'est vraiment pour les patients… Je ne sais pas où nous allons, dans le mur sûrement… », affirme une praticienne.

Près d'un tiers des médecins en burnout ont déjà eu des pensées suicidaires. Seulement 30% en ont parlé à un professionnel de la santé mentale. «Les symptômes les plus souvent décrits par les médecins qui déclarent être en burnout sont des troubles du sommeil, de la fatigue chronique et de l'anxiété», rapporte Véronique Duqueroy, Directrice éditoriale, Medscape. Près de 38% d'entre eux placent le nombre d'heures de travail excessif en tête des facteurs contribuant au burnout.

«Les médecins français sont au point de rupture»

Trois quarts des médecins travaillent plus de 40 heures par semaine. Entre absence du domicile, divorce ou ne pas voir grandir ses enfants, l'épuisement professionnel a, pour 83% des répondants, eu un impact sur leurs relations personnelles et familiales. Une oncologue décrit le «sentiment d'échec de toute une vie… la poursuite de la vie comme un robot, faute de pouvoir y mettre un terme… ».

«Les résultats de cette enquête montrent que les médecins français sont au point de rupture, avec les symptômes d'épuisement et d'anxiété majeurs. Alors que la France fait actuellement face à une deuxième vague épidémique, il est crucial de reconnaître la detresse des professionnels de la santé et la nécessité de mettre en place des mesures de soutien. » explique Véronique Duqueroy.

(L'essentiel/AFP)