Ce qu'il faut savoir sur le vaccin de Johnson & Johnson

Après Pfizer, AstraZeneca, Moderna, un quatrième vaccin devrait arriver dans l'Union européenne. Dans ses prévisions, le Luxembourg avait tablé sur la réception de plus de 276 000 doses. Le point sur ce qu'il faut en savoir.

1. Pratique

Le vaccin présente plusieurs avantages logistiques. Il ne nécessite qu'une seule injection, contrairement aux vaccins de Pfizer/BionTech, Moderna ou AstraZeneca, qui eux se prennent en deux doses espacées de plusieurs semaines. De plus, il peut être conservé durant trois mois à des températures de réfrigérateur standard, ce qui facilite sa distribution.

2. Quelle efficacité?

Son efficacité a été testée lors d'essais cliniques sur environ 40 000 personnes âgées de 18 ans ou plus dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Mexique, le Brésil et l'Afrique du Sud. Environ la moitié a reçu le vaccin, l'autre moitié un placebo, et les deux groupes ont été comparés. Le vaccin s'est révélé efficace à 85% pour empêcher les formes graves du Covid-19, une donnée cruciale car c'est ce qui évite les hospitalisations et les décès. Aucune personne vaccinée n'est morte du Covid-19 lors des essais, contre sept décès dans le groupe placebo.

La vaccin était par ailleurs efficace à 66% pour prévenir les formes modérées à sévères de la maladie. Un taux qui regroupe des réalités différentes entre les pays: de 72% aux États-Unis, il passait à 64% en Afrique du Sud, où un variant (B.1.351) était déjà ultramajoritaire au moment de l'essai clinique, selon les données analysées par l'Agence américaine des médicaments.

Et par rapport aux autres vaccins? Le résultat de 66% ne peut pas totalement être comparé avec les quelque 95% d'efficacité affichés par les vaccins de Pfizer et Moderna, avertissent les experts. En effet, les essais cliniques de ces deux derniers ont été menés alors que les variants, notamment le variant sud-africain, n'étaient pas encore répandus.

3. Quels effets secondaires?

Les effets secondaires les plus fréquemment observés lors des essais cliniques étaient une douleur à l'endroit de l'injection, des maux de tête, de la fatigue et des douleurs musculaires. En Afrique du Sud, au moins un cas d'anaphylaxie - une grave réaction allergique - a été observé, selon l'entreprise. De telles réactions, quoique très rares, ont aussi été provoquées par des injections des vaccins de Moderna et Pfizer.

4. Quelle technologie?

Le vaccin de Johnson & Johnson est un vaccin à «vecteur viral». Il utilise comme support un autre virus peu virulent, transformé pour y ajouter des instructions génétiques d'une partie du virus responsable du Covid-19. Une fois dans les cellules, une protéine typique du SARS-CoV-2 est produite, éduquant le système immunitaire à le reconnaître.

5. Où est-il autorisé en dehors de l'UE?

Le vaccin de Johnson & Johnson est autorisé en urgence aux États-Unis depuis fin février. Il l'est également au Canada depuis début mars. Avant cela, l'Afrique du Sud avait également commencé à l'administrer.

6. Essais complémentaires

L'entreprise pharmaceutique a annoncé étudier l'effet de deux doses, au lieu d'une seule, sur la protection immunitaire. Certains scientifiques ont exprimé des réserves sur l'effet de cette dose supplémentaire, du fait de la technique utilisée pour ce vaccin: le système immunitaire pourrait reconnaître le virus «véhicule» peu virulent injecté une seconde fois, et l'éliminer avant même qu'il puisse agir.

«J&J» a également annoncé démarrer prochainement des essais chez les adolescents, puis les enfants, ainsi que chez les femmes enceintes.

(L'essentiel/AFP)