La police disperse la foule avec un hélico à Berlin

On ne badine pas avec la lutte contre le Covid en Allemagne. Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux, sur laquelle on peut voir un hélicoptère des forces de l'ordre survoler, à basse altitude, un lac gelé à Berlin, le dimanche 14 février. Le but de cette intervention était de disperser la foule qui s'était réunie pour faire du patin à glace.

«On aurait dit "Apocalypse Now"», ont raconté des témoins de la scène. L'opération des agents de la capitale allemande a été fraîchement commentée sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont dénoncé «une attitude irresponsable» des forces de l'ordre.

(L'essentiel)