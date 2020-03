Ils circulent à moto, la police leur tire dessus

Le président ougandais, Yoweri Museveni, a appelé les gens à éviter de sortir de chez eux, sans toutefois aller jusqu'à ordonner un confinement complet.

Les écoles, les lieux de socialisation et de prière, et certains marchés de produits frais ont été fermés pour un mois. Les transports publics sont interdits d'utilisation, mais il est encore possible de sortir en voiture, à condition de ne pas être plus de trois dedans, ou sur une moto individuelle (une personne seulement).

«Des policiers en service pour faire appliquer les consignes du président ont arrêté deux hommes sur une moto à Mukono (près de Kampala) jeudi», a déclaré le porte-parole de la police ougandaise, Patrick Onyango.

«Ils ont attaqué l'un des policiers. Il a tiré un coup de semonce en l'air, mais ils se sont précipités sur lui et il a tiré dans la jambe de l'un et l'estomac de l'autre», a-t-il ajouté.

«S'abstenir de frapper les gens»

Les deux hommes, qui ont été hospitalisés, ont déclaré ne pas être au courant des directives, selon le porte-parole.

L'Ouganda a pour l'heure recensé officiellement 18 cas de personnes positives au coronavirus.

Jeudi, des policiers et soldats ont tabassé des vendeurs de fruits, et des clients de marchés ou de bars pour disperser des rassemblements publics.

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Amelia Kyambadde, a estimé dans un communiqué que les forces de sécurité devraient «s'abstenir de frapper les gens». «S'il vous plaît, expliquez-leur au travers des radios communautaires en langue locale», a-t-elle plaidé.

Les mesures de confinement ou de limitation des déplacements en Afrique sont plus durement ressenties par les populations les plus pauvres, qui vivent au jour le jour.

