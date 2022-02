Confiner n'aurait pas sauvé de vies, selon une étude

Les mesures de confinement, en Europe et aux États-Unis, n’ont eu qu’un impact infime, voire nul, sur la mortalité liée au Covid-19, selon des experts. Cette conclusion choc émane d’une étude réalisée par trois économistes de l’Université américaine John Hopkins, rendue célèbre depuis le début de la pandémie par ses statistiques sur la progression de la maladie. Il s’agit d’une méta-analyse, soit une agrégation de données issues de diverses études sectorielles portant sur cette thématique. Les chercheurs aboutissent à un constat tranché: «Les confinements (Ndlr les auteurs désignent par «lockdown» toutes situations «où au moins une intervention non pharmaceutique (INP) obligatoire, est instaurée par un gouvernement, pas seulement du confinement à domicile») doivent être rejetés d’emblée comme instrument de politique pandémique.»

Leurs calculs, qui portent sur un corpus publié avant le 1er juillet 2020, soit sur la première vague, les amènent à avancer que les différentes mesures de confinement n’ont réduit la mortalité que de 0,2%. En revanche, ils estiment qu’elles ont eu des effets dévastateurs. Elles ont «contribué à réduire l’activité économique, à augmenter le chômage, à réduire la scolarisation, à provoquer des troubles politiques, à participer à la violence domestique et à saper la démocratie libérale».

L’autodiscipline plus efficace

Les chercheurs ont retenu un total de 34 études, sur les 1048 à leur disposition, pour aboutir à ce constat. Ils relèvent que leurs résultats ne mettent pas en évidence les raisons de l’inefficacité constatée. Ils avancent donc diverses hypothèses. Parmi celles-ci, les auteurs expliquent que les changements de comportement volontaires (se laver les mains, respecter la distance sociale, etc.) possèdent un impact dix fois supérieur aux mesures imposées par le gouvernement (fermetures de commerces, interdiction des rassemblements, etc.). Or, pour reprendre le cas des commerces, si les gens ne font pas preuve de prudence, qu’ils se contaminent dans les magasins classés essentiels ou les autres, ne fait en définitive aucune différence.

Les économistes pensent même qu’un confinement peut être contre-productif: se sentant davantage en sécurité, les individus relâchent leur vigilance comportementale. Ils remarquent enfin que souvent, les mesures de confinement telles que les interdictions de rassemblement ayant limité les accès à des lieux sûrs, c’est-à-dire en plein air, les populations ont été poussées à se réunir dans des lieux moins sûrs, en intérieur.

«Un pavé dans la mare»

«J’ai le sentiment que ses auteurs ont voulu jeter un pavé dans la mare, mais on a besoin de ce genre d’étude.», explique le vaccinologue suisse, Alessandro Diana. Il s’interroge néanmoins sur la possibilité qu’un biais existe du fait que tous les auteurs sont des économistes. A brûle-pourpoint, pour toute intéressante qu’il juge cette analyse, il s’interroge sur les variables utilisées. «La problématique est tellement multifactorielle qu’il suffit qu’il en manque une pour fausser les résultats. J’observe notamment que l’étude porte sur la première vague, à une époque où le masque n’était pas obligatoire. Or, on sait aujourd’hui que la mesure la plus efficace aurait été de faire porter un masque FFP2 à toute la population. Par ailleurs, à l’époque étudiée, on n’avait pas encore recours à la cortisone pour soigner les affections graves.»

Le professeur émet un dernier questionnement: «Les auteurs ont-ils tenu compte de la diversité des systèmes de soins et de leur robustesse? Nous avons tous vu comment le système hospitalier italien a été débordé. Autrement dit, il est possible qu’un confinement ne change rien, en termes de mortalité, aux Etats-Unis, mais cela me paraît beaucoup plus douteux en Inde, par exemple».

(L'essentiel/Jérôme Faas)