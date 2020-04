L'armée s'assure que chaque ouvrier aura son masque

Les chantiers au Luxembourg vont redémarrer à partir de lundi. Mais pour tous les employés du secteur, le retour au travail s'accompagne de mesures sanitaires pour limiter encore et toujours le risque de propagation du coronavirus. Ainsi, depuis vendredi matin, sur un parking de l'aéroport du Findel, un dispositif piloté par l'armée et la Chambre des métiers permet à toutes les entreprises de la construction de venir récupérer des masques de protection.

Ils sont distribués gratuitement et chaque entreprise reçoit l'équivalent de cinq masques par travailleur. Cette distribution, organisée selon un ordre alphabétique, se poursuivra samedi et dimanche de 9h à 18h, et éventuellement lundi pour les professionnels qui n'ont pas pu se déplacer plus tôt.

Le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, était sur place vendredi. Il a tenu à remercier «tous les acteurs concernés et plus particulièrement Luxairport et l’Administration des ponts et chaussées ayant appuyé cette action».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)