«Nous en avons tous marre, marre, marre du Covid»

Les nouvelles mesures annoncées lundi doivent permettre «d’éviter un confinement», a rappelé Xavier Bettel, Premier ministre. Le chef du gouvernement a reconnu que la situation actuelle n’était pas optimale: «Les taux d’infection augmentent, nous avons plus de 70 personnes hospitalisées à cause du Covid». La situation actuelle «est gérable, mais peut changer du jour au lendemain». Son but est de «ne pas devoir prendre des mesures en dernière minute», comme au printemps 2020.

Le Premier ministre n’a cependant pas voulu trop s’avancer sur l’émergence, au niveau mondial, du variant Omicron, venu d’Afrique du Sud. «Nous n’en savons pas assez, je n’ai pas de boule de cristal», avance-t-il. Même les experts ne sont pas unis sur la question, a-t-il souligné. «Des médecins sont optimistes, car le variant serait, selon eux, plus pathogène mais moins virulent. D’autres, en revanche, disent qu’il est plus virulent et que les vaccins ne fonctionnent pas. Donc j’attends de voir». Aucun cas d’Omicron n’a été détecté pour l’instant au Luxembourg, mais les pays voisins sont concernés.

En attendant, Xavier Bettel a appelé à continuer à respecter les gestes barrières, voire à aller au-delà des recommandations. «J’étais ce week-end au Bazar international, tout le monde portait le masque» alors que ce n’était pas obligatoire, du fait du CovidCheck. «Nous pouvons tout faire pour nous protéger, même si nous en avons tous marre». «Nous en avons tous, tous, tous marre, marre, marre», a-t-il martelé. «Mais hélas, les chiffres d’infections augmentent et le Covid fait toujours des morts».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)