Grosse fête au commissariat, en plein couvre-​​feu

Il y avait de l’ambiance, dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 janvier, au commissariat d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Alors que le couvre-feu est toujours en vigueur en France, plusieurs dizaines d’agents, lieutenants et capitaines de police judiciaire ont participé à une soirée clandestine, transgressant ainsi de manière flagrante le couvre-feu et le respect des gestes barrières. Une vidéo publiée mercredi par le média Loopsider montre tout ce petit monde prenant du bon temps et dansant la «Macarena».

France Bleu explique que la commissaire avait autorisé ses policiers à organiser un apéro de départ pour une lieutenante mutée. La consigne était: seulement «en petit comité et dans le respect des gestes barrières». La discipline a régné jusqu’au départ de la commissaire. Les participants ont ensuite quelque peu oublié les consignes. Une trentaine de personnes ont fini par se retrouver dans une salle de repos censée n’en accueillir que six, pour chanter, danser et se serrer dans les bras jusqu’à 3 heures du matin.

La préfecture de police a demandé une sanction administrative contre toutes les personnes ayant participé à cette fête. Une enquête a été ouverte. Certains policiers se sont dits choqués par ces images et ont dénoncé un «mépris trop souvent répété» de certains de leurs collègues à l’égard des gestes barrières. «C’est irresponsable d’un point de vue sanitaire… On se bagarre pour avoir un centre de vaccination, pour faire manger les enfants (à l’école) dans le respect des règles sanitaires (…) et quand on voit des actes comme ça, on se dit que ce n’est pas possible», s’est indignée Karine Franclet, maire d’Aubervilliers.

(L'essentiel/joc)