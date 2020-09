Appel à durcir les mesures dans l’Union européenne

L’Union européenne a appelé jeudi les États membres à durcir «immédiatement» leurs mesures de contrôle face aux nouveaux foyers d’épidémie de Covid-19. En France, l’annonce mercredi de nouvelles restrictions en France a provoqué stupeur et colère dans la région de Marseille.

Tests et traçages accrus, surveillance sanitaire renforcée et capacités hospitalières suffisantes... «tous les États doivent déployer immédiatement et à temps des mesures aux premiers signes de nouveaux foyers potentiels», a averti la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides.

«Dans certains États, la situation est désormais pire qu’au pic en mars. C’est une cause de préoccupation», a-t-elle dit. Alors que le coronavirus a contaminé plus de cinq millions de personnes en Europe, l’agence européenne chargée de surveiller les épidémies a fait état jeudi de sa «grande inquiétude» pour sept pays de l’UE, dont l’Espagne.

Ces États (Espagne, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Hongrie, République tchèque et Malte) affichent «une proportion plus élevée de cas graves ou d’hospitalisation», avec une hausse de la mortalité «déjà observée» ou «qui pourrait l’être bientôt», s’est inquiété le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Incompréhension et colère

En France, face à une remontée du taux d’incidence du virus dans la métropole d’Aix-Marseille, dans le sud-est du pays, et en Guadeloupe, dans les Antilles, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé mercredi des mesures très strictes dans ces deux régions, désormais placées en «zone d’alerte maximale».

Cela entraîne la fermeture totale des bars et des restaurants à partir de samedi. Les autres «établissements recevant du public» vont aussi être fermés, sauf ceux qui ont un «protocole sanitaire strict», comme les théâtres, les musées ou les cinémas. Ces mesures suscitent l’incompréhension et la colère chez de nombreux responsables économiques et élus, à commencer par ceux de Marseille.

Outre Marseille et la Guadeloupe, onze autres métropoles, dont Paris, ont été placées en «zone d’alerte renforcée», ce qui implique notamment la fermeture des bars à partir de 22h et la limitation des ventes d’alcool. Les rassemblements vont également être limités à 1000 personnes, contre 5000 actuellement. Cette mesure devrait concerner le tournoi de tennis de Roland-Garros, qui commence dimanche, avec quatre mois de retard.

(L'essentiel/afp)