Des tests en masse au retour des congés

La première phase des tests à grande échelle menés au Luxembourg a pris fin il y a quelques jours, et déjà le pays enclenche la suite. Vendredi, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, a annoncé une deuxième phase qui débutera en septembre et doit se prolonger jusqu’au premier trimestre 2021. «La stratégie de test fait partie intégrante de la politique de lutte du Luxembourg contre le virus», a rappelé la ministre, évoquant la poursuite d’une démarche «ciblée et réactive».

Les résidents de retour de vacances, un «contexte particulier», seront notamment visés dans un premier temps. Les entreprises de certains secteurs qui ont bénéficié d’un congé collectif devraient ainsi faire l’objet d’une campagne de dépistage représentative. Les particuliers de retour de voyage en avion, eux, bénéficieront toujours de la possibilité de se faire tester au Findel, les autres revenus en voiture ou par un autre moyen pourront prendre rendez-vous pour un test gratuit dès le 17 août (via MyGuichet.lu).

Interrompre les chaînes de transmission

Comme indiqué vendredi déjà, le monde de l’enseignement pourra être testé également en marge de la rentrée scolaire et le ministère de la Santé souhaite aussi accentuer la prévention sur les ménages. «Les nouveaux cas identifiés dernièrement sont avant tout issus de contaminations intrafamiliales», a encore souligné Paulette Lenert.

Le gouvernement souhaite ainsi identifier et localiser d’éventuels foyers d’infections, pour permettre une «interruption précoce des chaînes de transmission» via des mesures de quarantaine et le tracing.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)