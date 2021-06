Le masque? «Ça tient chaud mais on fait avec»

Le thermomètre pourrait atteindre 33°C ce jeudi au Luxembourg. Comme pour mercredi, une alerte jaune a été émise par MeteoLux. Le moment est parfait pour troquer vestes et pantalons contre shorts et robes. Seul inconvénient, le masque de protection reste de mise dans les établissements. Une règle qui n’a pas l’air de déranger les employés. «Ça tient chaud mais ça va, on fait avec. Nous avons le masque depuis un an, on a l’habitude maintenant», témoigne Luca, vendeur dans un magasin de streetwear.

Lui a décidé de porter un masque en tissu qui tient «beaucoup plus chaud» que les FFP1. Mais ce n’est pas pour autant que son quotidien a changé. Même constat dans les salons de coiffure. Arthur est coiffeur dans un salon situé rue du Fossé, dans la capitale, à part espacer ses pauses, rien ne change.

«On fait plus de pauses»

«J’essaie de les espacer pour pouvoir respirer un peu, parce que c’est difficile. Mais nous avons la chance d’avoir la climatisation donc le masque reste supportable, même avec la chaleur du sèche-cheveux», confie-t-il à L'essentiel. Pour certains, ce n’est pas le masque qui tient le plus chaud mais «les habits», comme l’affirme Isabelle, cheffe de rang dans un restaurant place d’Armes: «On fait plus de pauses pour boire et changer le masque. Mais sinon ça va, on s’y habitue».

Dans les rues de la capitale, le port du masque n’est pas obligatoire et pourtant, Sylvain continue de le porter. «Je suis vacciné donc je pourrais l’enlever. Mais je le porte encore le temps de faire des entrées et sorties dans les magasins. Je l’enlèverai pour respirer quand je serai à moto», raconte le résident de 62 ans qui regrette la vie d’avant. Reste à savoir quand celle-ci reviendra pour enfin faire tomber le masque.

(L'essentiel/Noémie Koppe)