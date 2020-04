Des nudistes sans masque rappelés à l'ordre

Encore rares au début de l'épidémie en Europe, les passants portant un masque chirurgical (ou fait maison) sont beaucoup plus nombreux avec l'accélération des contaminations au nouveau coronavirus. Quelques pays ont fait un pas supplémentaire en décrétant son usage obligatoire dans les lieux publics: c'est le cas de l'Autriche, de la Slovénie depuis quelques jours, de la République tchèque et de la Slovaquie, depuis plus d'une semaine.

En Autriche, il n'est pas encore question de sanctionner les contrevenants mais c'est déjà le cas en République tchèque où des amendes de 10 000 couronnes (366 euros) ont été infligées. Et aucune dispense n'est acceptée: la police tchèque a ainsi rappelé à l'ordre un groupe de nudistes rassemblés au bord d'un lac par un temps particulièrement clément le week-end dernier. «Les citoyens peuvent être sans vêtement là où c'est autorisé, mais ils doivent se couvrir la bouche», a déclaré la porte-parole de la police, Marketa Janovska, au journal Police Weekly.

(L'essentiel/afp)