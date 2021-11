Neuf cas positifs à la Fondation Pescatore

Les autorités ont indiqué lundi que la Fondation Jean-Pierre Pescatore connaissait actuellement «un cluster de personnes infectées au Covid-19». Neuf personnes, dont huit résidents et un membre du personnel, ont été testées positives. Il est précisé que sept résidents touchés présentaient un schéma vaccinal complet et que six avaient même reçu une troisième dose. Le membre du personnel infecté est également doublement vacciné.

Si la majorité d’entre eux ne présentent que des symptômes mineurs, trois - qui souffrent de comorbidités – sont hospitalisés.

La Fondation a pris ses dispositions pour contenir la propagation du virus en fermant les salles communes dans l’unité concernée et a suspendu les activités. Les visites sont possibles mais limitées. L’ensemble des résidents et du personnel de cette unité seront testés mardi, et tout le centre le sera jeudi.

(mc/L'essentiel)