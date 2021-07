Des incidents en fin de manifestation à Paris

Anti-pass sanitaire: les forces de l'ordre tentent de disperser des manifestants des Champs-Élysées à l'aide de canons à eau pic.twitter.com/1BJTDK8vDs — BFMTV (@BFMTV) July 24, 2021

Des incidents ont éclaté samedi en fin d'après-midi entre manifestants, qui avaient participé un peu plus tôt aux cortèges anti pass sanitaire, et forces de l'ordre dans le secteur de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, a constaté un journaliste de l'AFP. Environ 200 personnes, qui avaient participé un peu plus tôt aux manifestations contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions, se sont retrouvées sur les Champs-Élysées où elles se sont heurtées aux forces de l'ordre.

Peu après 18h, les manifestants ont dressé des barricades et jeté des projectiles vers les forces de l'ordre qui ont riposté à coups de grenades lacrymogènes et de canons à eau, alors que des touristes arpentaient l'avenue. Les commerçants ont baissé leur rideau et fermé boutique, a-t-on également constaté. Les manifestants ont été repoussés vers le haut des Champs-Élysées, autour de l'Arc de Triomphe, où la circulation a été rouverte vers 18h40, une fois le calme revenu.

ALERTE - Les forces de l’ordre obligées de fuirent face à des centaines de manifestants qui descendent les #ChampsElysees.



Situation extrêmement tendue. #manifs24juillet #manif24juillet #AntiPassSanitaire https://t.co/vHuoUaKN3m pic.twitter.com/udq9L2qOts — Clément Lanot (@ClementLanot) July 24, 2021

Plusieurs milliers de personnes, dispersées en trois cortèges, dont un comprenant de nombreux «gilets jaunes», ont manifesté dans la capitale contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions.

Le canon à eau est utilisé sur les #ChampsElysees. Plusieurs centaines de manifestants #AntiPassSanitaire bloquent la circulation. Tensions en cours. #manif24juillet https://t.co/XcUJ2iT3rU pic.twitter.com/nrV4SeILnZ — Clément Lanot (@ClementLanot) July 24, 2021

(L'essentiel/afp)