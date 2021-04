Le Luxembourg envoie de l'aide à l'Inde

La situation du coronavirus en Inde reste tendue alors que les autorités ont annoncé, mardi, 323 144 nouveaux cas et 2 771 décès à travers le pays. Les hôpitaux sont saturés et une pénurie touche le matériel médical, ce qui précipite même la mortalité. Plusieurs pays de l'Union européenne se sont mobilisés pour envoyer de l'aide par bateau, et le Luxembourg en fait partie. 58 ventilateurs, selon les données de la Commission européenne, ont été transférés par le Grand-Duché. La Belgique a envoyé 9 000 doses de Remdesivir, le Portugal fournit 20 000 litres d'oxygène. La France, l'Allemagne et les États-Unis vont suivre.

«L'UE est pleinement solidaire du peuple indien et est prête à le soutenir de toutes les manières possibles en cette période critique. La portée du mécanisme de protection civile va bien au-delà de nos frontières», a justifié mercredi Janez Lenarčič, commissaire européen chargé de la gestion des crises.

(sw/L'essentiel)