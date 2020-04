Le Luxembourg vide comme vous ne l'avez jamais vu

COV(o)ID Luxembourg City from Vitùc on Vimeo.

Déjà connu au Luxembourg pour son travail photographique et de vidéos, via sa chaîne Viméo ou sur Instagram, Vito Labalestra, alias Vitùc, vient de frapper un grand coup. Lundi après-midi, cet artiste et passionné d'images, a mis en ligne une séquence de trois minutes qui nous plonge dans le Luxembourg confiné, et en particulier dans des endroits clés de la capitale. Un vide saisissant, un bijou visuel.

«C'est une approche artistique, sur le vide. Je me suis dit que c'était le moment d'aller capter cette poésie dans la rue», explique l'homme à L'essentiel. Dimanche «très tôt», il a pris son appareil photo et il est parti seul sans trop savoir ce qui l'attendait. «En voyant ça, j'ai commencé à filmer, j'ai arpenté et le soir même j'avais terminé le montage», raconte Vitùc qui insiste sur la simplicité de sa démarche, à laquelle fait écho le succès immédiatement rencontré par le clip. Déjà plus de 30 000 vues, mardi, à la mi-journée et de nombreuses sollicitations.

Une bande-son naturelle «apocalyptique»

Mais ses images sont incroyables. Le Luxembourg comme, c'est certain, vous ne l'avez jamais vu. «Les gens sont chez eux, confinés, je leur ouvre les yeux». Conscient que «le vide fait peur», Vito Labalestra insiste encore sur la poésie de sa séquence, dont le fond sonore, sans trucage, ajoute naturellement «une image apocalyptique».

«J'étais au Japon il y a encore quinze jours, raconte ce grand voyageur qui a quelques années d'expérience, mais je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Même si le Luxembourg est petit, ce que j'ai vu est unique!» Et il a eu la bonne idée de nous le faire partager, avec un joli clin d’œil à L'essentiel en introduction.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)