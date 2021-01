Longtemps après le Covid, ils souffrent encore

«Je me sens comme si je revenais de la mort». Voici comment Italo, 52 ans, vit aujourd’hui. Ce résident qui souffre d’asthme, a contracté le coronavirus en juillet, lorsqu'il a dû être hospitalisé en réanimation. Six mois après, il présente des séquelles, qui l’obligent encore à se rendre trois fois par semaine à l’hôpital. «Aujourd’hui, je suis à 70% de mes capacités, selon mon cardiologue. Pour moi, le plus frustrant, c’est de ne pas avoir de force. Je n’arrive plus à faire mes courses. Maintenant, je dois y aller chaque jour pour ne pas tout faire d’un coup et me retrouver fatigué».

Une fatigue partagée par Sergio. Pour ce résident d’Esch-sur-Alzette, «il y a un avant et un après Covid». L’homme de 48 ans a contracté le coronavirus mi-octobre. Depuis, son quotidien a changé. «J’ai l’impression d’avoir pris un coup de pelle sur la tête», témoigne-t-il très ému. «La fatigue est toujours présente. Si je monte un escalier, je suis fatigué. C’est quelque chose que je n’avais jamais connu, surtout que j’ai fait énormément de sport dans ma vie».

Des «Covid longs»...

Selon la revue médicale The Lancet, 76% des patients Covid hospitalisés présentent encore des symptômes six mois après. La fatigue et les problèmes respiratoires sont les symptômes les plus récurrents chez ces personnes aussi appelées «Covid longs». Jannick a 42 ans et n’avait pas d’antécédents avant de contracter fin mars le virus, qui l’empêche aujourd’hui de vivre normalement. «J’ai eu des difficultés respiratoires, que j’ai toujours. Et j’ai de la fatigue très très intense», confie la frontalière belge. «Ma vie a changé. Je n’ai plus le même dynamisme qu’avant. J’ai pu reprendre le sport, mais très lentement. Avant, j’allais marcher cinq à six kilomètres, maintenant c’est 500 m», dit-elle les larmes aux yeux.

Des activités qui se réduisent chez ces «Covid longs», comme le déplore Jessica, frontalière française: «La promenade avec mes chiens en temps normal, c’est 2h30 à 3h. Maintenant, je fais 1h30. J’ai ralenti, je suis davantage à l’écoute de mon corps, parce qu’après, je sais que je vais le payer». Face à l’inconnu que représente ce virus, cette résidente de Rédange aimerait voir davantage de cellules de suivi des personnes qui présentent des séquelles, notamment au Luxembourg.

