Un «super variant» attendu dans les prochains mois?

Se contenter de vacciner rapidement quelques continents ne suffira pas... Dans la lutte face au Covid-19 et ses multiples variants, des épidémiologistes américains appellent, à nouveau, à une vaccination du monde entier. Selon eux, l'absence de vaccination globale pourrait conduite à l'apparition d'un «super variant», résistant, par la même occasion aux vaccins.

Directeur exécutif de la fondation philantropique Google.org, dont l'objectif est de soutenir un développement durable, l'Américain Larry Brilliant, 77 ans, est également un épidémiologiste reconnu aux États-Unis. «Si nous ne parvenons pas à vacciner le monde entier, nous continuerons à parcourir l'alphabet grec avec tous les variants et nous devrons peut-être ajouter encore un autre alphabet», a-t-il affirmé sur l'antenne de CNN.

«Nous sommes plus proches du début de la pandémie de Covid-19 que de la fin», a encore ajouté ce spécialiste qui, par le passé, avait notamment participé à une opération de l'OMS pour éradiquer la variole, surnommée «la petite vérole», en 1980. Et d'insister: «si le monde entier n'est pas vacciné, bientôt, de nouveaux variants du Covid-19 verront le jour» dans les prochains mois.

Powerful from @larrybrilliant speaking to @biannagolodryga: "If we don't have vaccination in the developing world and the world that doesn't have vaccine, we will continue to run through the Greek alphabet and perhaps have to add a different alphabet after that with variants." pic.twitter.com/UWUTbCOz6d