Il faut aider les PME, «la base de notre économie»

«Cette crise est un défi sanitaire qui aura un grand impact sur notre économie. Nous devons adapter nos mesures d'aide jour après jour». Le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, a rappelé vendredi l'importance de soutenir les entreprises du pays en cette période floue et hors norme. Même si un reconfinement n'a pas été décidé au Grand-Duché contrairement à ses voisins, le coronavirus porte un coup dur tout particulier aux petites et moyennes structures, «la base de notre économie avec 36 000 entreprises et 210 000 emplois», selon Lex Delles.

Pour les soutenir, le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'en mars le Fonds de relance et de solidarité. Ce qui concerne le tourisme, l'Horeca, la culture et l'événementiel, mais aussi, désormais, les commerces de détail et les organismes de formation professionnelle. Seront éligibles ceux qui accusent une perte de 25% de leur chiffre d'affaires. Ils peuvent prétendre à une aide de 1 250 euros par mois, par salarié et indépendant actif, ou de 250 euros par salarié au chômage partiel complet.

Très concrètement, un restaurant de 30 salariés, dont 5 ont été placés en chômage partiel, qui avait réalisé 300 000 euros de chiffre d'affaires en septembre 2019 contre 200 000 euros en septembre 2020 (soit une baisse de 33,33%), pourra bénéficier d'une aide de 32 500 euros mensuelle.

Un soutien sur les «coûts non couverts»

Le gouvernement a également annoncé la création d'une nouvelle aide pour la période novembre 2020-mars 2021, qui concerne cette fois un subventionnement des «coûts non couverts». Là encore, ce soutien concerne les entreprises dans les domaines du tourisme, de l'événementiel, de l'Horeca, de la culture, du divertissement et de la formation professionnelle, accusant au moins 40% de perte de chiffre d'affaires.

Sur la base de 75% des frais mensuels de l'entreprise, déduction faite des recettes et d'éventuelles autres aides déjà touchées, le gouvernement versera une aide correspondant à 90% des coûts restants pour les micro et petites entreprises, et à 70% pour les moyennes et grandes entreprises.

(nc/L'essentiel)