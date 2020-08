Un centre de consultation Covid prêt au Kirchberg

Vendredi lors d’un point presse destiné à présenter l’évolution de l’épidémie au Luxembourg, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, a évoqué l’existence d’un nouveau «centre de consultation Covid», préparé depuis quelques jours dans des locaux annexes de l’ancienne Bibliothèque nationale, au Kirchberg.

Un site «en cours d’aménagement» et «activable à compter de la fin de cette semaine en cas de besoin», a précisé la ministre. Ce dispositif est une première dans le pays, destiné à accueillir «des patients présentant des signes suspects d’infection par le Covid-19». Il sera activé dès lors que les indicateurs nationaux et les constatations sur le terrain le nécessiteront. Et cela pourra être fait en quelques heures.

Un deuxième dans le sud?

Dans ce centre de consultation, «plus petit qu’un centre de soins avancés», les patients pourront subir un examen médical et un prélèvement naso-pharyngé. L’objectif étant, là encore, de soutenir l’activité hospitalière et de «monter en charge progressivement afin d’éviter une déprogrammation de l’activité médico-chirurgicale» si la situation sanitaire devait se dégrader davantage.

«Il m’importe d’offrir aux patients Covid une prise en charge de haute qualité tout en maintenant un bon fonctionnement de notre système de santé», a insisté Paulette Lenert. Ce centre au Kirchberg fonctionnera avec le personnel nécessaire pour assurer les consultations. Une étude est en cours pour en ouvrir au moins un deuxième dans le sud du pays.

À ce premier centre de consultation au Kirchberg s’ajoutent aussi un système renforcé des teleconsultations par les médecins généralistes et spécialistes, ainsi que la possibilité de relancer les centres de soins avancés qui avaient donné satisfaction au plus fort de la première vague au printemps. La bonne prise en charge des patients, comme le dépistage et l’information, doivent permettre, autant que possible, d’éviter un deuxième confinement de la population, pour la ministre de la Santé.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)