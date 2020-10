Trump «va très bien» et n'est pas sous oxygène

Le président Donald Trump ne reçoit actuellement pas de supplémentation en oxygène et n'a plus eu de fièvre depuis 24 heures, a dit samedi le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, en assurant que le dirigeant allait «très bien». Son niveau de saturation en oxygène est de 96%, selon le docteur lors d'une conférence de presse à l'hôpital militaire de Walter Reed près de Washington, où Donald Trump a été admis vendredi.

M. Trump, 74 ans, a souffert de toux, de congestion légère et de fatigue, selon lui, mais les symptômes «se réduisent et s'améliorent», a-t-il dit. «Nous surveillons ses fonctions cardiaque, rénale et du foie, toutes sont normales. Le président ce matin n'est pas sous oxygène, il n'a pas de difficulté à respirer ni à marcher à l'intérieur de l'unité médicale de la Maison Blanche», a ajouté le docteur Sean Dooley.

Malgré plusieurs questions de journalistes, le docteur Conley n'a pas confirmé que Donald Trump n'avait reçu à aucun moment une supplémentation en oxygène, insistant qu'il n'était actuellement pas sous oxygène. Son niveau de saturation en oxygène, samedi, était selon lui de 96%, ce qui est un niveau non dangereux.

Le médecin a également étonné en évoquant «72 heures» depuis le diagnostic du président, une durée incohérente avec l'annonce publique du test positif de M. Trump, dans la nuit de jeudi à vendredi. Pourquoi a-t-il été hospitalisé? «Parce qu'il est le président», a répondu Sean Conley.

