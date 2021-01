265 millions d'euros d'aides aux entreprises

Alors que de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le manque de soutien de l'État aux entreprises, notamment du secteur de l'Horeca, la Direction générale des classes moyennes et les ministres concernés sont montés au créneau pour défendre leur action.

Diaporama Les restaurateurs dans la rue pour crier leur désespoir 65 millions d'euros à l'Horeca



Dans une réponse parlementaire aux députés Laurent Mosar et Marc Spautz, le Premier ministre Xavier Bettel et une partie de son équipe ont indiqué que l'État avait versé 65 millions d'euros à l'Horeca. Par ailleurs, au 15 janvier 2021, 18 010 salariés ont pu bénéficier du chômage partiel pour un montant total s'élevant à 131,2 millions d'euros.



De mars à juillet, le montant des avances à rembourser s'élevait à 19,7 millions d'euros (85,3% ont été remboursés).

Face au «défi sans précédent pour l'économie luxembourgeoise et mondiale», la Direction générale des classes moyennes assure accompagner au mieux les entreprises et les indépendants et le montre en ayant traité 32 300 dossiers et versé 265 millions d'euros d'aides depuis mars 2020.

Plus de 145 millions d'euros ont ainsi été versés dans le cadre d'aides directes non remboursables, dont 31 millions sous forme d'aides d'urgence de 5 000 euros pour les micro et les petites entreprises dès le mois de mars (6 215 dossiers traités). Ces versements ont été suivis par deux mesures d'indemnités d'urgence pour les indépendants (de 2 500 à 4ִ 000 euros), pour un montant de 19,7 millions d'euros (plus de 6 700 dossiers traités).

117 millions d'euros d'avances

Le secteur du commerce et détail en magasin a reçu une aide de 50,8 millions, versés entre juin et novembre sous la forme d'une indemnité de 250 à 1 250 euros par salarié ou indépendant (7 811 dossiers traités). Une nouvelles aide financière pour les indépendants va être prochainement débloquée après l'aval de la Chambre: elle prévoit une indemnité de 3 000 à 4 000 euros.

En plus de toutes ces aides directes et non remboursables, la Direction générale des classes moyennes a versé un peu plus de 117 millions d'euros, sous forme d'avances pour répondre au besoin de liquidités des entreprises.

«La Direction générale des classes moyennes continuera à traiter chaque dossier rapidement et soigneusement», a indiqué le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, qui insiste: «Seules les demandes complètes pourront être traitées dans un délai rapide et efficace».

(mc/L'essentiel)