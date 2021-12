Des fraudeurs au vaccin rappelés à l'ordre

Les parquets de Luxembourg et de Diekirch ont clôturé leurs enquêtes respectives sur le phénomène dit des «Impfdrängler», apprend-on ce vendredi après-midi. Dans le cadre de ces enquêtes, le parquet de Luxembourg a identifié douze personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des comportements «ayant pour but un accès illégal ou prématuré à une vaccination anti-Covid-19». Pour quatre cas, des avertissements ont été envoyés aux personnes concernées. Les huit autres ont été classés sans suite, le parquet estimant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour engager des poursuites ou parce qu'aucune infraction n'avait été constatée.

Pour sa part, le parquet de Diekirch a mené des investigations auprès de 69 personnes et envoyé des avertissements dans 23 cas. Les deux juridictions ont indiqué que, «selon leur appréciation des faits, les infractions d'abus de confiance, de recel et de fraude informatique seraient données». Les parquets de Luxembourg et de Diekirch se sont limités à adresser des avertissements, «au vu du trouble relativement faible à l'ordre public».

Pour rappel, des soupçons de fraude s'étaient notamment portés sur plusieurs dirigeants des Hôpitaux Robert-Schuman qui auraient bénéficié d'une injection, dès le mois de janvier, alors que le vaccin était alors réservé aux personnel de santé et aux résidents des maisons de retraite.

